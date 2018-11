`Un fiore contro la violenza`, venerdì all´Aquilone

Genova - Venerdì 23 novembre 2018, dalle 17.00 alle ore 19.00, presso lo spazio incontri del Centro Commerciale l'Aquilone di Genova (in via Romairone 10) si terrà "Un fiore contro la violenza" un evento per riflettere, sensibilizzare e discutere il tema della lotta alla violenza di genere. A due giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le realtà genovesi vogliono dare il loro contributo con proposte e interventi con l'obiettivo di individuare strumenti pratici e soluzioni concrete in questo lungo percorso fatto di lotte e conquiste.



Alla tavola rotonda saranno presenti l' Assessora alle Pari Opportunità del Municipio V Valpocevera, ASL 3 Genovese, Mignanego Cooperativa Sociale/ Centro Anti-violenza Pandora, Cooperativa sociale Ascur, Cooperativa sociale COSERCO, UDI Genova Biblioteva Archivio, Sarsì - Fatto con le mani.



"Questo evento è stato organizzato su iniziativa della Cooperativa Mignanego, in collaborazione con Cooperativa ASCUR, Cooperativa CoSerCo e Udi Archivio Margherita Ferro, per informare, sensibilizzare e riflettere su queste tematiche ed è frutto di due importanti progetti "Percorsi integrati di empowerment" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento Pari Opportunità e "LI.BE.RE" Finanziato da Regione Liguria attraverso il Fondo sociale Europeo, grazie ai quali le realtà del terzo settore coinvolte hanno costruito reti positive e promosso azioni a favore del territorio. L'obiettivo è quello di fare rete nell'ambito del territorio nell'intenzione di individuare soluzioni concrete guardando al futuro. L'ultima indagine ISTAT (Febbraio 2018) rileva che in Italia, sono 8 milioni 816mila (43,6%) le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale, fra queste, 1 milione 404mila (8,9%) le donne che hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro, il 7,5% delle quali ne sono state vittime per essere assunte, per mantenere il posto di lavoro o per ottenere progressioni nella carriera. I dati ci dicono che molto deve essere fatto. E noi vogliamo fare, fare contro la violenza, batterci contro gli abusi." afferma Paola Campi, presidente della Mignanego Società Cooperativa Sociale.



L'evento è organizzato dalla Mignanego Cooperativa Sociale/ Centro Anti-violenza Pandora, Cooperativa sociale Ascur, Cooperativa sociale COSERCO, UDI Genova Biblioteca, con il sostegno di Coop Liguria e dell'Associazione Tempo Libero Coop Liguria.



Durante l'iniziativa un'Educatrice condurrà laboratori dedicati all' infanzia per intrattenere i più piccoli.



L'ingresso è libero.