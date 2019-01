“Una Pila Alla Volta” a Cornigliano

Genova - Arriva anche a Genova “Una Pila Alla Volta”, il progetto educativo nazionale dedicato alla raccolta differenziata di pile e batterie promosso dal Centro di Coordinamento nazionale pile e accumulatori e da Ancitel con la partecipazione del Comune di Genova e Amiu.



Coinvolti gli alunni della scuola media “Alessandro Volta” di Cornigliano nel municipio Medio Ponente che parteciperanno ad una gara-contest per promuovere le buone prassi legate al corretto smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuto.



I ragazzi divisi in squadre, dovranno iscriversi sulla piattaforma http://www.educazionedigitale.it/unapilaallavolta/ affrontando una serie di prove per arrivare ad aggiudicarsi i diversi premi, ossia i voucher da spendere in materiale didattico o sportivo.



Spiega Tiziana Merlino, direttore generale Amiu: «’Una pila alla volta’ rientra nel progetto Differenziata 10 e lode realizzato da Amiu con l’Ufficio Scolastico Regionale per spiegare ai ragazzi e alle famiglie quanto sia importante che tutti i materiali, comprese pile e batterie, vengano adeguatamente recuperati e valorizzati. L’educazione delle generazioni più giovani è un punto di forza della nostra comunicazione –aggiunge Tiziana Merlino- per far conoscere nelle scuole il valore del riciclo e della raccolta differenziata. Iniziative come questa sono la base per far crescere la consapevolezza ambientale e civica necessaria per raggiungere i traguardi di differenziata che Genova si è prefissata».