«Vuoi pagare meno tasse? Fai la differenziata»: la nuova campagna di comunicazione Amiu

Questo è il claim promosso da Amiu con il Comune di Genova

Genova - «Genovesi imparate a differenziare i rifiuti: ne guadagna l’ambiente e il portafoglio»: questo è il messaggio che venerdì 23 novembre hanno lanciato l’assessore all’ambiente Matteo Campora e il direttore generale di Amiu, Tiziana Merlino, alla presentazione della nuova campagna di comunicazione promossa da Amiu con il Comune di Genova.



Rifiuti - «Dopo il crollo del ponte Morandi, Genova è in emergenza - ha spiegato l’assessore Matteo Campora – ma nonostante l’emergenza riteniamo che non ci debba essere nessun alibi per quanto riguarda l’igiene e la raccolta differenziata: occorre aumentare la quantità di rifiuti che non finiscono in discarica perché carta, vetro, alluminio non sono scarti, ma materie prime da reimpiegare. A breve ricostruiremo le aree perse, 30 mila metri quadri del centro logistico di Campi, riprenderemo la diffusione dei cassonetti dell’umido, e torneremo con la raccolta a livello di normalità grazie alla collaborazione con la Regione Liguria».



Ambiente - «Noi come azienda dobbiamo spingere la differenziata per i nostri obiettivi – dice la direttrice generale di Amiu Tiziana Merlino – e per una questione ambientale. Ma oltre a questi motivi c’è il tema dei costi: meno rifiuti indifferenziati ci sono, meno sono i costi per l’azienda, e quindi anche per i cittadini, nel loro bollettino Tari».



Materiale - La campagna di comunicazione è iniziata con un evento speciale: i ragazzi delle scuole genovesi si sono affrontati in una vera e propria sfida del riciclo: in un’ora i partecipanti, divisi in sei squadre identificate dai colori usati per la raccolta differenziata, dovevano raccogliere la maggior quantità di cartone, da piegare e ordinare. Al termine della gara, il bottino di ogni squadra è stato pesato per decretare il gruppo vincitore.