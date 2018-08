`We Love Mom`: con GEXI da oggi i bambini in taxi viaggiano più sicuri

La compagnia Genova taxi presenta la nuova iniziativa "We Love Mom"

Genova - Si chiama "We Love Mom" ed è un'iniziativa gestita da Gexi per consentire a tutte le mamme genovesi di prenotare la corsa in taxi con seggiolino garantito (gruppi 0-1 fino a 18 kg)



La campagna - Un'iniziativa interessante quella comparsa poco tempo fa sul sito di Genova Taxi, grazie a cui finalmente tutte le mamme genovesi potranno prenotare la corsa in taxi e portarsi dietro i propri bambini in piena sicurezza.

«Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta di WeLoveMoms - afferma Simone Gambaro, presidente di GEXI - e abbiamo cercato di trasformare in realtà un’esigenza reale delle mamme e dei papà. GEXI è nata proprio con l’intento di sviluppare nuovi servizi in favore dei genovesi e dei turisti, ascoltiamo ogni richiesta ed ogni suggerimento. Lo avevamo promesso e lo manteniamo».





A #Genova il #taxi con seggiolini per bambini! (0-18kg).

Scrivi a:?? info@gexi.it (avrai anche la possibilità di ottenere un preventivo della corsa)

o manda un messaggio con whatsapp:(3285417229-3428583432) da 48h fino ad 1 h prima della richiesta.

?? https://t.co/FaVL5BbnZ3 pic.twitter.com/YABysETQK9 — GEXI Genova Taxi (@GexiGenova) 8 agosto 2018

