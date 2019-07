100 posti di lavoro per Oktoberfest Genova: da lunedì 22 luglio le selezioni

Genova - La nuova edizione dell'Oktoberfest genovese sarà in Piazza della Vittoria dal 5 al 22 settembre 2019. Insieme alla notizia delle date ufficiali dell'undicesima edizione della festa bavarese più amata dai genovesi, tornano anche quest'anno le giornate di selezione del personale da impiegare per tutta la durata della manifestazione. Cento posti di lavoro, posizioni aperte: portabirre, spillatori, sparecchiatori e allestitori.



Il primo giorno di selezione sarà lunedì 22 luglio, dalle 15 alle 18.30, alla Birreria HB di via Boccardo 5r. I candidati dovranno essere obbligatoriamente maggiorenni e presentarsi muniti di curriculum vitae con foto allegata, gradite eventuali esperienze pregresse nel settore della somministrazione. I colloqui proseguiranno martedì 23 luglio e lunedì 29 luglio, sempre con lo stesso orario.



È richiesta la disponibilità per tutta la durata dell'evento, ovvero da giovedì 5 a domenica 22 settembre 2019, oltre a serietà e volontà. «La ricerca di personale qualificato è una delle tappe più importanti di avvicinamento alla manifestazione - racconta l'organizzatore Alessio Balbi - i ragazzi più intraprendenti e in gamba possono poi anche lavorare con noi alle altre edizioni dell'evento, allargando ancora di più l'esperienza nel campo della somministrazione».