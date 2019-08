12enne colpito da un bidone. Il Gaslini: «La prognosi resta riservata»

Genova - Restano gravi le condizioni ragazzo di 12 anni in vacanza in Liguria con la famiglia che l'altra notte è stato colpito da un bidone dell'immondizia lanciato da venti metri di altezza sulla spiaggia in cui dormiva in una tenda.



La direzione sanitaria del Gaslini, dove il giovane è ricoverato, ha diffuso un bollettino sulle condizioni del paziente: «La prognosi resta riservata e il paziente è in osservazione in terapia intensiva pediatrica per la valutazione dell'evoluzione dello stato di coscienza e del possibile danno neurologico conseguente al trauma Il decorso clinico non presenta problemi cardio-respiratori, tanto che nella notte è stato autonomizzato dalla ventilazione meccanica».