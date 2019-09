4 denunce e un incidente in 3 ore di controlli: nottata movimentata a Sampierdarena

Genova - Ben 4 denunce in sole 3 ore di controlli: questo il dato - decisamente allarmante - emerso la scorsa notte durante l'attività degli uomini del reparto sicurezza urbana.



I controlli - Intorno all'1 di notte gli agenti - di ritorno verso la sede del Matitone dopo un servizio serale a ponente - si sono a un tratto ritrovati davanti†un suv posteggiato in parte sul marciapiede e in parte sulla carreggiata in via Paolo Reti, dove ostruiva quasi completamente la corsia di marcia in direzione di via Fillak. Una volta avvicinatesi alla vettura, si sono resi conto di non essere di fronte a un parcheggio, bensì alla scena di un incidente in cui, fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli. All'arrivo dei rinforzi, il conducente della vettura - in evidente stato di ebbrezza alcolica - è stato dunque sottoposto all'alcol test, da cui è emerso un tasso alcolemico di 2,98 g/l. Dopo questa prima denuncia, però, gli agenti - subito impegnatisi a dirigere il traffico nell'attesa che la vettura incidentata fosse rimossa - hanno fermato e sottoposto ad alcol test anche il conducente di un motociclo, il cui tasso alcolemico è risultato essere 1,6 g/l

Intorno alle 3.30 del mattino, infine, un agente ha notato un motociclo con due persone a bordo, la cui passeggera teneva in mano un oggetto sospetto. Una volta fermati, gli operatori hanno subito appurato che il conducente fosse sprovvisto di patente, nonché positivo all’alcol test (1,6 g/l), mentre l’oggetto che la passeggera teneva in mano era un coltello a serramanico: da un ulteriore controllo, sul mezzo sono stati rinvenuti anche un coltello da cucina con lama da 25 centimetri e 2 taglierini. Guidatore e passeggera sono stati dunque denunciati per porto di oggetti atti a offendere.