5300 per 40 posti al concorso da vigile urbano

Genova - In 5300 iscritti per i 40 posti da vigile urbano, a tempo indeterminato. La prima prova del concorso indetto dal comune di Genova è iniziata stamattina all’Auditorium dei Magazzini del Cotone.



Persone di ogni età, molti laureati e disoccupati che cercano la sicurezza del "posto fisso". Nel decreto Genova c'è la possibilità di sforare il tetto di assunzioni per 200 unità in più (a tempo determinato per 24 mesi) di cui gran parte per la polizia Municipale. Probabile che ci saranno poi ulteriori assunzioni in deroga attingendo dalla graduatoria che si formerà in seguito al presente concorso.