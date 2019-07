Genova - Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione dell’80esimo anniversario della fondazione celebra la storia dei “pompieri” con un tour di concerti in nove città per rinnovare l’abbraccio con tutti gli italiani. Il 2 agosto sarà il turno di Genova scelta per i drammatici fatti legati al crollo di ponte Morandi. Appuntamento alle 20.15 al Teatro Carlo Felice con ingresso gratuito e la conduzione di Pino Insegno.



I vigili del fuoco di Genova avranno il piacere di rinnovare il contatto con la cittadinanza e le istituzioni per una volta al di fuori delle attività di soccorso. Dalle 16.30 nelle adiacenze di piazza De Ferrari saranno esposti automezzi antichi e moderni nonché il furgone della video-documentazione e un filmato storico sugli interventi del Comando dei pompieri genovesi.



«Il concerto è un modo per far capire quanto amiamo i vigili del fuoco – ha dichiarato il vicesindaco Stefano Balleari – Dobbiamo essere numerosi per ringraziarli del loro operato in tutti questi anni». «Gli 80 anni del Corpo sono una data importante – ha sottolineato Fabrizio Piccinini comandante provinciale – ci temiamo in modo particolare a dimostrare la nostra vicinanza alla città e alla popolazione genovese».