80 mila Euro per il servizio di trasporto pubblico dei taxi

Genova - Approvato oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti Gianni Berrino, il bando, da 80 mila euro, per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi per il 2018, secondo la legge regionale 25/2007.



Budget - «Nonostante i tagli ai fondi del tpl regionale – spiega l'assessore Berrino – garantiamo continuità al sostegno del trasporto pubblico non di linea che riteniamo costituisca anche una risorsa dal punto di vista turistico. Oltre agli 80 mila euro stanziati, ci siamo impegnati a reperirne ulteriori 10 mila per arrivare al budget dello scorso anno. Tra gli interventi finanziabili, oltre all'acquisto o leasing di autoveicolo, sostituzione dell’auto con veicoli a combustibile non tradizionale, quindi ambientalmente più sostenibili, anche l'installazione di dispositivi per la sicurezza del conducente, nuovi tassametri e radiotelefoni di servizio che consentiranno un ammodernamento tecnologico dei taxi liguri. Come già lo scorso anno, inoltre, abbiamo deciso di ripartire il budget per provincia, in base al numero degli abitanti».



Fondi - La ripartizione prevede: 43.464 euro per la provincia di Genova, 14.290 per quella di Savona, 11.312 per quella della Spezia e 11 mila per quella di Imperia. In caso di residui, gli importi verranno riallocati su base provinciale dove ci saranno state più richieste in graduatoria. Previsti anche contributi da 5 a 8 mila euro per acquisto veicoli o installazione di dispositivi per il trasporto di portatori di handicap. I titolari di licenza taxi possono presentare domanda dal 1 al 30 settembre. La modulistica può essere scaricata dal sito della Regione Liguria, nella sezione bandi e avvisi\contributi.