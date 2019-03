A bordo del treno verde il progetto GreenHub

Genova - Rendere le stazioni ferroviarie del futuro hub intermodali a impatto zero, per offrire alle persone servizi sempre più completi, in grado di rispondere a tutte le esigenze. È l'obiettivo del progetto di co-design GreenHub, che unisce sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e tecnologie innovative per rendere le stazioni uno spazio unico caratterizzato dall'uso di materiali riciclati e riciclabili.



GreenHub - realizzato da FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr in collaborazione con Sirti e 8 start up - è stato presentato a Genova a bordo del Treno Verde 2019.



Per il progetto GreenHub, nella stazione di Rapallo è stata installata, in via sperimentale, la piattaforma Dynamo, che integra i prodotti tecnologici delle 8 start up coinvolte. L'innovativa struttura a forma piramidale offre alle persone, attraverso l'uso di energia rinnovabile, servizi quali panchine con prese integrate per la ricarica di smartphone e tablet; un access point predisposto per il Wi-Fi; e il sistema di monitoraggio e purificazione dell'aria. Inoltre, in futuro sarà possibile ricaricare, nelle aree esterne alla stazione, anche le biciclette a pedalata assistita e gli scooter elettrici.



GreenHub conferma l'importanza delle stazioni ferroviarie sia come asset importanti per lo sviluppo sempre più sostenibile dei nodi urbani sia come luoghi di aggregazione e condivisione, in grado di rispondere alle esigenze sempre maggiori delle persone.



La sostenibilità, pilastro strategico per tutte le attività di FS Italiane, è requisito indispensabile per realizzare la mobilità del futuro, tema sul quale il comparto dell'innovazione tecnologica sta ponendo sempre maggiore attenzione. In quest'ottica, FS Italiane e Legambiente hanno selezionato la start up Bam Cicli, che ha presentato il proprio progetto a Genova insieme a GreenHub, nell'ambito del Treno Verde 2019.



Bam Clicli realizza biciclette in bambù utilizzabili in viaggio, per fare sport o raggiungere il luogo di lavoro. Il telaio unisce agli aspetti meccanici e tecnici le caratteristiche estetiche del bambù che offre velocità e dinamismo e allo stesso tempo leggerezza, confort e rigidità.