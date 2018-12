A Busalla arrivano i mercatini di Natale: dal 7 al 23 dicembre

Genova - Torna, anche quest'anno, “Natale insieme a Busalla”, il calendario di iniziative che la Pro Loco di Busalla, in collaborazione con il Comune e i commercianti, organizza nei tre weekend del 7-8-9, 14-15-16 e 21-22-23 dicembre, con tante idee per lo shopping natalizio presso il Mercatino di Natale di piazza Macciò, sotto i portici di via Vittorio Veneto e nei numerosi esercizi commerciali aderenti, che rimarranno eccezionalmente aperti per l’intero fine settimana.



Clou della manifestazione sarà, appunto, il Mercatino di Natale con le sue caratteristiche casette in legno, che aprirà i battenti il 7 dicembre e sarà aperto dalle 10 alle 19 ogni venerdì, sabato e domenica. Sempre in piazza Macciò sabato 8, festa dell'Immacolata Concezione, come da tradizione sarà inaugurato il presepe in movimento, realizzato dai fratelli Daniela, Enrica e Marco Azzali, il cui ricavato sarà destinato ad una raccolta fondi in favore degli sfollati di Ponte Morandi.



Novità di quest’anno è lo street food a cura dei volontari della Pro Loco, con specialità come minestrone, polenta, panissa, vin brulé, ciccolata calda, crèpes e altri prodotti tipici. Inoltre, lungo le vie cittadine, l'associazione Pazzanimazione divertirà i più piccoli con la presenza di Babbo Natale. La biblioteca Bertha Von Suttner di via Chiappa ospiterà invece dei laboratori creativi che mostreranno ai bambini, ma non solo a loro, come realizzare gli addobbi natalizi, l'albero e il presepe con materiale di recupero.



L’appuntamento è dunque a Busalla in tutti i fine settimana di dicembre da venerdì 7 a domenica 23