A Genova Regioni e Città per uno sviluppo sostenibile che va oltre l’ambiente

Genova - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, questo è il titolo del Goal 11, ovvero l’undicesimo dei 17 obiettivi dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile approvata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e conosciuta comunemente come Agenda 2030. Aperto dal presidente della Regione Giovanni Toti e dall’assessore all’ambiente del Comune Matteo Campora, il convegno ha riunito a Palazzo Tursi, lunedì 3 giugno, rappresentanti di città, regioni e territori che si sono misurati sul tema dello sviluppo sostenibile e, in particolare, sul Goal 11: «Si tratta di attività che possiamo fare – ha detto Matteo Campora – all’interno delle città per vivere in maniera più sostenibile».



Strumenti normativi - «Lo sviluppo sostenibile necessita di politiche coordinate e intersettoriali – ha detto Giovanni Toti – il primo tema è costruire una filiera di raccordo che colleghi tra loro gli strumenti normativi».



Ambiente - Un concetto ricorrente nei diversi interventi dei relatori che si sono avvicendati nella mattinata, è quello che non assegna il tema dello sviluppo sostenibile al solo assessorato all’ambiente: “La sostenibilità è ambientale, economica e sociale: non c’è un assessorato che prevale, ma ogni assessorato concorre alla strategia di sviluppo sostenibile”, così Paola Gazzolo assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna della Regione Emilia-Romagna.



Aspettative - Le città di Roma e Milano sono state rappresentate rispettivamente dall’assessore a Roma Semplice di Roma Capitale Flavia Marzano e Lorenzo Lipparini, assessore a Partecipazione, cittadinanza attiva e open data del comune di Milano. Quest’Ultimo ha sottolineato come, dopo il cambio di percezione della città dopo l’Expo 2015 e i dati in crescita, non solo turistici ma anche – unica caso in Italia- demografici, sia ora necessario un lavoro sulla qualità dell’aria che renda la qualità della vita all’altezza delle aspettative.



Sostenibilità - Flavia Marzano, dopo aver ironicamente raccontato che le è stato fatto presente come il nome del suo assessorato (Roma semplice) rappresenti un ossimoro, ha parlato dell’importanza del superamento del divario digitale e di come Roma abbia intrapreso in progetto di scuola diffusa e partecipazione digitale, legandolo all’erogazione dei servizi richiesti dai cittadini. Che la sostenibilità non sia solo un tema ambientale è stato ribadito, tra gli altri, da Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente e clima della Regione Lombardia, che ha sottolineato come, dei 17 goal che compongono dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile, siano soltanto tre quelli di contenuto direttamente ambientale. «La sostenibilità ambientale – ha detto Cattaneo concludendo il suo intervento – descrive un modello differente di sviluppo ed è un tema ‘glocale’, ovvero un tema globale che se non viene implementato livello locale è destinato a rimanere astratto.