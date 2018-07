A Palazzo Ducale sono arrivate le bici elettriche

Il nuovo servizio di sharing è messo a disposizione da Iren

Genova - Al via a Palazzo Ducale il nuovo servizio di sharing di biciclette elettriche messe a disposizione da Iren, da utilizzare gratuitamente per muoversi in città.



Mobilità - Il Gruppo Iren, infatti, ha recentemente lanciato IrenGo, la nuova linea di business della multiutility sulla mobilità elettrica e sta mettendo a punto progetti volti a promuovere una mobilità sostenibile urbana e turistica con l’introduzione di mezzi elettrici e green. Una selezione di itinerari turistici, appositamente pensati per scoprire la città in bicicletta, sarà a disposizione degli utenti, per un massimo di 2 ore. Palazzo Ducale aderisce all’iniziativa ospitando il servizio nell’atrio, in posizione strategica per scoprire le bellezze di Genova.



Accessori - Per poter accedere al servizio la procedura è molto semplice: occorre recarsi presso la biglietteria di Palazzo Ducale, compilare e firmare un modulo dedicato. Verranno quindi consegnati gli accessori di sicurezza e una tessera IREN GO che, avvicinata alla colonnina presente presso la rastrelliera nell’atrio di Palazzo Ducale, permetterà di ritirare una bicicletta. Al termine delle due ore la bicicletta dovrà essere semplicemente riconsegnata presso il punto del ritiro. Il servizio è attivo dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 18.30.