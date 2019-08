A un anno dalla tragedia: così Genova ricorda il Morandi e le sue vittime

Genova - Alle 10 di mercoledì 14 agosto avrà luogo la funzione - celebrata dal Cardinale Angelo Bagnasco presso la nuova pila 9, sito molto vicino a quello del crollo - a cui, però, parteciperà circa la metà dei familiari inizialmente preventivati.



Il ricordo - Come ogni mese a partire dal 14 settembre scorso, 43 rose bianche verranno gettate nel Polcevera, mentre alle 11.36 tutta la città osserverà un minuto di silenzio e tutte le campane suoneranno all'unisono per rendere omaggio alle 43 vittime del crollo. Nel frattempo in via 30 Giugno verranno sistemati due grandi maxischermo per permettere anche ai cittadini di prendere parte alla cerimonia.