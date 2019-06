Genova - Tra le 9 e le 10 di questa mattina, i giornalisti e gli operatori - genovesi e non - hanno avuto modo di recarsi nei pressi del moncone est di Ponte Morandi per effettuare una serie di video e foto di quel che resta delle pile 10 e 11 del Morandi le quali - stando al cronoprogramma - dovrebbero essere demolite con l'esplosivo il prossimo venerdì 28 giugno.



Ciò che rimane - I lavori procedono senza sosta all'interno del cantiere della demolizione, dove il prossimo venerdì 28 giugno dovrebbe avvenire l'abbattimento con esplosivo delle pile 10 e 11 del viadotto. Procede, intanto, anche la demolizione degli edifici di via Porro, quelli su cui incombono sia la pila 10 che il moncone est del Morandi. L'esplosione dei monconi di ponte Morandi verrà eseguita con particolari accorgimenti per consentire di arrecare meno danni possibili agli stralli che dalla cima delle pile sostengono le campate del ponte. Per questo motivo gli stralli sono stati anche colorati in parte di verde, azzurro, giallo e rosso allo scopo di rendere riconoscibile la loro posizione originaria dopo la caduta a terra.