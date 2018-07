A12, tir perde sostanza infiammabile. Intervengono i pompieri

Tempestivo l'intervento per mettere al sicuro l'area nei pressi dell'autogrill di Sant'Ilario

Genova - Provvidenziale l'intervento mattutino dei vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 11, preso l'autogrill di Sant'Ilario. I militi sono intervenuti sulla A12, in direzione Genova, per la fuoriuscita di una sostanza infiammabile.



L'autista di un'autoarticolato, trasportante alcune cisterne di resina infiammabile, si è accorto che da una di esse fuoriusciva della sostanza. Messo in allarme il 112, si è attivata la macchina del soccorso. I pompieri, giunti sul posto anche con il carro NBCR per il rischio chimico e il funzionario di guardia, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e il materiale fuoriuscente.



Il fusto è stato scaricato tramite un muletto inviato dalla sede centrale. Delle operazioni di bonifica e trasporto in zona idonea al trattamento se ne stanno occupando le autostrade.