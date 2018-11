A12, violento scontro auto-moto nella notte: 60enne grave al San Martino

Genova - Intorno alle 22 di ieri sera un'auto ha tamponato una moto in A12, nel tratto compreso tra i caselli di Genova Ovest e Genova Est in direzione Livorno. Ancora sconosciute le cause del sinistro.



L'incidente -La circolazione nel tratto autostradale è rimasta bloccata per circa mezz'ora: nello scontro una donna di 60 anni è rimasta gravemente ferita al torace e agli arti inferiori, ma seppur in condizioni preoccupanti non risulta essere in pericolo di vita. Trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Martino, la donna si trova ora ricoverata in prognosi è riservata nel reparto di rianimazione.