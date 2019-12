Genova - Crolla materiale dal soffitto di una galleria dopo Masone sulla A26 direzione Genova: l’annuncio è arrivato da parte del Comune di Rossiglione su Facebook.



Il tratto è stato chiuso tra Masone e Bivio A26/A10 in direzione Genova ad eccezione dei mezzi pesanti.



Un ulteriore disagio per chi si sposta in automobile in questi giorni di festa dopo le code chilometriche per i cantieri sul resto della rete viaria. Il materiale non ha fortunatamente colpito i veicoli che stavano transitando.