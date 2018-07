A7, lavori al viadotto Polcevera: chiuso l´allacciamento con l´A10

Genova - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A7 Serravalle-Genova sarà chiuso l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, per chi proviene da Milano ed è diretto a Savona, per lavori di riqualifica delle barriere laterali sul viadotto "Polcevera", nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

per quattro notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 23 alle ore 06:00 di venerdì 27 luglio; per una notte, dalle ore 23:00 di venerdì 27 alle ore 06:00 di sabato 28 luglio.



In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia a chi proviene da Milano, si consiglia di uscire alla barriera di Genova ovest e, percorrendo lo svincolo, rientrare nuovamente in A7 dalla barriera di Genova ovest per poi seguire le indicazioni per Savona.