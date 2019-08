Abbandono di rifiuti ingombranti, Amiu: «Multe triplicate grazie alle telecamere»

Genova - «Da agosto 2018 ad agosto 2019 sono quasi triplicate le sanzioni per abbandono di rifiuti ingombranti elevate grazie all’uso delle telecamere. Le telecamere installate dal Comune hanno portato a 62 sanzioni per abbandoni, nello stesso mese di quest’anno il numero è salito a 157. Le sanzioni sono state di cifre comprese tra 300 euro (per “conferimento rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta Rsu”) e 1.200 euro (per “scarichi di tv a tubo catodico / frigoriferi con motore”)»: così Amiu tramite una nota.



Zone - «Le vie più “gettonate” nei primi 8 mesi del 2019 sono state: Via Pianderlino (San Fruttuoso) 56 sanzioni; Corso Perrone (Cornigliano) 28; Via alla Brigna (Voltri) 21

Via Balleydier (Sampierdarena) 12; Via Perlasca (Rivarolo) 9. Il caso più emblematico è stato un soggetto, al quale nel 2018 sono state notificate 9 sanzioni da 600 euro ciascuna per altrettanti depositi di rifiuti operati con mezzi e a piedi in via Vittorini, nella zona di Pra’. Lo stesso soggetto è stato ripreso anche dalle telecamere del comune di Mele mentre abbandonava rifiuti. In collaborazione con i Carabinieri, oltre alle multe gli è stato sequestrato il mezzo».