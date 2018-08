Acquario, è nato un pulcino di pinguino di Magellano

La schiusa è avvenuta il 20 giugno

Genova - L’Acquario di Genova annuncia un nuovo fiocco nella vasca dei pinguini: è nato un pulcino di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus).



La schiusa è avvenuta il 20 giugno da un uovo deposto nel nido della vasca espositiva circa 40-50 giorni prima. I genitori sono una coppia consolidata: Verde e Blu-nera.



L’uovo è stato covato alternativamente da papà e mamma: entrambi i genitori provvedono a nutrire il pulcino rigurgitando alimenti pre digeriti direttamente nel suo becco. Non abbandonano mail il nido contemporaneamente.



La vasca dei pinguini dell’Acquario di Genova ospita 28 esemplari di due specie diverse: Magellano (15 + il neonato) e Papua (12). Il lato terrestre riproduce i due habitat delle specie ospitate ricreando le condizioni ideali per la riproduzione e l’allevamento dei cuccioli.



Il piccolo non è ancora uscito dal nido: in genere occorrono dai 25 ai 45 giorni dopo la schiusa delle uova per vederli all’esterno. Sarà riconoscibile per il sottile piumaggio grigio di questa prima fase di vita.



Per sapere sesso e nome si dovrà aspettare ancora. È necessario infatti l‘esame del DNA. Il pulcino raggiungerà l’indipendenza in un periodo variabile tra le 9 e le 17 settimane, a seconda della quantità e qualità del cibo ricevuto; anche la peluria grigia verrà ben presto sostituita dal caratteristico piumaggio bianco e nero degli adulti.



Entro i 2 mesi di vita farà la prima muta, passando dal piumaggio grigio alle piume impermeabili che consentiranno l’ingresso in acqua. E solo dopo questa fase farà il suo primo bagnetto.



I pinguini di Magellano sono animali monogami, formano coppie estremamente stabili che possono durare per tutta la vita. Vivono lungo le coste orientali e occidentali del Sud America a partire da Cile e Argentina fino a Capo Horn e alle isole Falkland. Raggiungono la maturità sessuale intorno ai 4 anni le femmine ed intorno ai 5 anni i maschi. Possono arrivare a 70 cm. di altezza e pesano tra i 3 e i 4,5 kg.



La vasca espositiva, che oltre ai pinguini di Magellano ospita diversi esemplari di pinguino Gentoo (Pygoscelis papua), è visibile da due livelli e consente al pubblico di immergersi idealmente nel mondo dei pinguini e di poterli osservare durante la loro permanenza sulle rocce, nel loro agile e veloce movimento subacqueo e nei balzi e guizzi per uscire dall’acqua.



All’interno della vasca sono riprodotte le condizioni stagionali dell’ambiente naturale in cui vivono le due specie ospiti; la temperatura dell’acqua varia da 6 a 10° C, quella dell’aria può variare da 8 a 12° C, secondo le stagioni.