Acquario, visita di Toti: «Turismo e tutela dell´ambiente vanno di pari passo»

Genova - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha visitato l'Acquario di Genova. Il governatore si è soffermato di fronte alla neonata cucciola di lamantino, alla vasca del polpo gigante, che è l'ultima attrazione varata dall'Acquario, e alla vasca dei delfini. In particolare la visita si è estesa alla vasca di riproduzione delle meduse e a quella dove vengono curate la tartarughe Caretta caretta malate o ferite, recuperate dalla Capitaneria di porto e affidate al personale veterinario dell'Acquario prima di essere reimmesse in mare.



Animali - «Un esempio di come turismo e cura dell'ambiente in Liguria vadano di pari passo e siamo strettamente connessi – commenta il Governatore-. La presenza di questi animali nel nostro mare è segnale del suo ottimo stato di salute, certificato anche quest'anno dal numero di Bandiere blu, di cui la Liguria è primatista assoluto in Italia».