Ad Orientamenti 2019 la prima Maratona “Pulisci & Corri”

Genova - Si chiama “plogging” ed è nato in Svezia. E una attività sportiva che combina esercizio fisico con la pulizia dell’ambiente. Consiste nella raccolta dei rifiuti mentre si corre. Infatti il neologismo “plogging” è una combinazione delle parole svedesi “plocka upp” (raccogliere) e “jogging’.

Al Salone Orientamenti approda con la 1° Maratona “Pulisci & Corri”, promossa da Amiu, con il Patrocinio di Comune di Genova (Assessorato all’Ambiente) e Regione Liguria (Assessorato Istruzione), e la collaborazione di Zena Netta e Istituto Ligure del Consumo.

Si tratta di un percorso ecologico-sportivo non competitivo di 3 km nel Centro di Genova per sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta differenziata e alla protezione dell’ambiente. Partenza e arrivo saranno al Porto Antico, presso il tendone di Piazza Delle Feste, Mercoledì 13 ottobre 2019 (inizio ore 10, chiusura ore 13).

Questo il Circuito di circa 3 km: Piazza Delle Feste – Via San Lorenzo – Piazza Matteotti – Piazza De Ferrari (1° Info Point Informativo e Sportivo) – Salita San Matteo – Piazza San Matteo – Campetto – Via Soziglia – Via Luccoli – Piazza Fontane Marose – Via Garibaldi (2° Info Point Informativo e Sportivo) – Via Cairoli – Salita dell’Oro – Via Lomellini – Vico dei Fregoso – Piazza Don Andrea Gallo (3° Info Point Informativo e Sportivo) – Piazza Fossatello – Via Ponte Calvi – Sottoripa – Caricamento – Piazza delle Feste al Porto Antico.

Negli Infopoint ai partecipanti saranno date informazioni sui materiali e sulla raccolta differenziata oltre che proposte attività ludico-motorie. Alla partenza saranno formate le squadre, ognuna delle quali sarà dotata di guanti, sacchi e pinze per la raccolta della spazzatura. Ogni squadra si concentrerà sulla raccolta di una tipologia di materiale.

Possono partecipare fino a 300 persone. È necessaria la registrazione all’indirizzo https://lamaratonadelrifiuto.eventbrite.it. Le premiazioni sarà effettuata giovedì 14 ottobre nell’ambito della Notte dei Talenti. Ad ogni partecipante sarà offerto un simpatico gadget in linea con lo spirito della manifestazione.