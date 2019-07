Addio a Camilleri: il Comune di Genova dedicherà un angolo di Boccadasse al Maestro siciliano

Genova - Se ne era già parlato, ma una discussione vera e propria ancora non era sorta: questa settimana, però, in sede di Consiglio comunale è stato votato un ordine del giorno relativo alla dedica di un angolo di Boccadasse al Maestro Andrea Camilleri, scomparso lo scorso 17 luglio dopo un mese in ospedale.



L'Odg - «Considerato che nel 2015 il Comune di Genova insignì con l'onorificenza del Grifo d'Oro Andrea Camilleri» si legge infatti nel documento presentato la scorsa settimana dalla Lista Crivello e discusso oggi, «tenuto conto che è noto a tutti noi quale fosse lo straordinario legame del grande scrittore con la nostra città, e in particolare col Borgo di Boccadasse, e tenuto conto inoltre che Camilleri ha definito Boccadasse "il colpo di fulmine" che provò molti anni fa per la nostra amata città, impegna il Sindaco e la Giunta a proporre un gesto, un atto, una restituzione al grande Maestro con la dedica di un angolo del Borgo di Boccadasse, affinché resti nella memoria di tutti i genovesi il profondo legame tra Andrea Camilleri e la Città di Genova».



La votazione - Con 23 voti favorevoli e 13 astenuti - i Consiglieri della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, eccezion fatta per Grillo - l'Odg è passato in Consiglio comunale: un angolo del Borgo di Boccadasse sarà dedicato a Camilleri.