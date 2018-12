Addio Morandi, il gran giorno si avvicina. Ma sarà davvero questo sabato?

I lavori dureranno circa 5 mesi, ma manca ancora l'ok della Procura per il dissequestro dei monconi

Genova - Un'attesa che è parsa interminabile, acuìta ulteriormente dal dolore sordo che tutta la città si porta dietro da quel tragico 14 agosto. I monconi sospesi del Morandi continuano a provocare un tuffo al cuore a chiunque abbia l'occasione di posarvi gli occhi sopra, anche solo per una frazione di secondo. Tutto questo, però, ha finalmente trovato un epilogo: a breve il viadotto sul Polcevera verrà abbattuto. Non è ancora certo, però, che l'effettiva data di inizio dei lavori di demolizione sarà il più volte annunciato - e tanto auspicato - sabato 15 dicembre.



La demolizione - Il piano scelto per abbattere ciò che resta del Morandi ormai è una realtà: è quello consegnato in Procura dal sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci lo scorso 7 dicembre, e riprende diverse soluzioni tecniche individuate da Aspi. Tutto pronto, insomma: ma come nelle migliori storie, prima del lieto fine arriva un intoppo. Senza l'ok della Procura per il dissequestro dei due monconi - richiesto ieri da Bucci alla magistratura - la data di inizio dei lavori rischia di slittare a inizio gennaio. Ma non basta. Legata al dissequestro del viadotto c'è anche la più volte annunciata riapertura di via Perlasca, che rischia nuovamente di essere spostata a data da destinarsi.

Ancora tutto in forse, insomma, ma non ci si perde d'animo: è chiaro che se la demolizione dovesse effettivamente slittare a gennaio, i lavori di demolizione non potrebbero essere conclusi entro il 31 marzo 2019, come si è più volte ripromesso il commissario, anche se diversi indizi lasciano pensare che qualcosa si stia comunque muovendo. Senza contare che - per portare davvero a termine la demolizione in soli cinque mesi - lo stesso consorzio delle dieci aziende coinvolte avrebbe parlato di «turni di lavoro H24, sette giorni su sette».



In attesa del via libera della Procura, insomma, non resta che aspettare. Non si conoscono i tempi di attesa esatti per l'arrivo della tanto agognata risposta: potrebbe essere dopo Natale come durante l'udienza dell'incidente probatorio prevista per lunedì 17 dicembre, quando il gip Angela Maria Nutini - a seguito dei risultati delle analisi svolte in Svizzera, certamente fondamentali ai fini delle indagini ma comunque non risolutivi - dovrà decidere se procedere intanto a un dissequestro parziale (a partire dal moncone ovest) per mantenere il più possibile intatti i reperti o se aspettare ancora.