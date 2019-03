Aeroporto Colombo, al via il volo Genova-Kiev

Il collegamento verrà operato una volta a settimana fino al 30 marzo e a partire dal 2 aprile avrà frequenza bisettimanale, ogni martedì e sabato

Genova - Ernest Airlines, la compagnia aerea italiana con base Milano, opera a partire da oggi il volo diretto Genova – Kiev, un’occasione da festeggiare insieme all’Aeroporto di Genova e ai passeggeri in partenza. Il collegamento verrà operato una volta a settimana dal 16 al 30 marzo e a partire dal 2 aprile avrà frequenza bisettimanale, ogni martedì e sabato, e sarà disponibile tutto l'anno a tariffe vantaggiose.



Visitatori - Genova-Kiev è una nuova rotta per l'aeroporto Cristoforo Colombo. Il collegamento favorirà ulteriormente l'arrivo di visitatori desiderosi di scoprire Genova e i territori limitrofi. Grazie al supporto e alla forte sinergia con il Comune di Genova, la Liguria ospiterà una delegazione di giornalisti ucraini, che nei prossimi giorni visiteranno le meraviglie di Genova e il fascino della Regione. Per celebrare l’avvio del volo Aeroporto di Genova ed Ernest Airlines hanno offerto un brindisi ai passeggeri in partenza.



Destinazioni - Ilza Xhelo, Chief Commercial Officer di Ernest Airlines ha commentato: «Puntiamo ad accrescere le opportunità che diamo ai nostri passeggeri di raggiungere più destinazioni, e siamo molto lieti di poterlo fare offrendo un servizio di altissima qualità e con aerei nuovissimi. L’apertura del volo Genova - Kiev conferma la fase di veloce espansione che sta vivendo la nostra Compagnia. L’Ucraina diventa un mercato sempre più interessante, in costante crescita, che ci porterà nel 2019 ad operare ben 11 rotte dall’Italia, 7 delle quali non sono servite da nessun altro vettore».



Mercato - «Questo volo rappresenta una grande novità per l’aeroporto, che da oggi è collegato con la capitale ucraina: un mercato importante sia per il business, sia per il traffico incoming. – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Nel 2018 il numero di arrivi turistici dall’Ucraina è cresciuto di oltre il 16%, superando quota 50.000 in tutto il territorio regionale. Siamo anche fiduciosi che questo nuovo volo possa portare numerosi crocieristi da Kiev a Genova e Savona, dove potranno imbarcarsi sulle navi da crociera in partenza dai porti liguri».