La causa è il maltempo che si sta abbattendo sul centro-sud Italia

Genova - Problemi al traffico aereo anche a Genova, per il maltempo nel centro-sud Italia. In particolare ritardi all'Aeroporto Colombo sui voli da e per Roma.



Il volo AZ1395 da Roma, che sarebbe dovuto arrivare alle 14.20, non è ancora atterrato con conseguente ritardo della ripartenza per la capitale, prevista 15.05. I ritardi riguarderanno anche i voli in arrivo da Roma alle 18.25 e 22.45.