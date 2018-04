Aeroporto di Genova, aumentano le corse del Volabus

Genova - «Servizi di trasporto pubblico sempre più a misura di turisti, pronti ad accogliere i tanti passeggeri che arrivano a Genova in volo»: è questo l’obiettivo della nuova programmazione oraria di Volabus, il servizio AMT di collegamento tra la Stazione Brignole e l’aeroporto Cristoforo Colombo. Da sabato 28 aprile la linea Volabus modificherà gli orari: anticiperà la prima corsa da Brignole (dalle 5.15 alle 5.00) e prolungherà il servizio nella fascia serale per migliorare le coincidenze con gli arrivi e le partenze dei voli. L’ultima corsa dall’aeroporto avverrà dopo mezzanotte, alle 00.20, rispetto alle 23.05 di oggi; questo consentirà la fruizione del servizio anche ai clienti degli ultimi voli in arrivo a Genova.



Scalo «L’ottica nella quale ci muoviamo è quella di sviluppare al massimo le potenzialità dello scalo cittadino, che grazie alla sua vicinanza al centro, raggiungibile in pochissimo tempo, è un vero e proprio “City airport” - sottolinea Stefano Balleari, Vicesindaco e Assessore alla Mobilità - Visti i nuovi voli già inseriti nella programmazione dell'aeroporto e quelli che verranno, vogliamo offrire un servizio che vada sempre più incontro alle esigenze dei cittadini e dei turisti».



Collaborazione - «AMT è consapevole del valore di un aeroporto ben collegato con la città - dichiara Marco Beltrami Amministratore Unico di AMT - queste modifiche, stimolate dal crescente dialogo e collaborazione con Aeroporto di Genova, rappresentano l'impegno e lo sforzo di AMT per garantire una mobilità di qualità anche ai viaggiatori e valorizzare il ruolo dell'aeroporto come volano dell'economia genovese».



Collegamenti - «Il miglioramento dell’accessibilità del Cristoforo Colombo è una priorità assoluta - dichiara Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova - Solo attraverso collegamenti efficienti ed economici che ci rendano un vero “City airport” potremo garantire la prosecuzione e il potenziamento della forte crescita dei voli avviata quest’anno. Siamo grati al Comune di Genova e ad AMT per questa importante novità: un segnale di attenzione e di impegno che risponde alle esigenze dei passeggeri in partenza e dei tanti turisti in arrivo nella nostra regione grazie ai nuovi collegamenti aerei».



Di seguito sono riportati i nuovi orari, validi tutti i giorni, in vigore da sabato 28 aprile.



- Da Stazione Brignole per Aeroporto arrivi

05.00-05.50-06.25-07.00-07.40-08.20-09.00-09.45-10.25-11.05-11.45-12.30-13.10-13.55-14.30-15.15-16.00-16.40-17.25-18.05-18.50-19.50-20.25-21.15-22.35-23.45



- Da Aeroporto arrivi per Stazione Brignole

05.50-06.25-07.00-07.40-08.20-09.05-09.45-10.25-11.05-11.50-12.30-13.15-13.50-14.35- 15.15-15.55-16.45-17.25-18.10-19.10-19.45-20.30-21.05-22.00-23.15-00.20



Amt ricorda che il biglietto Volabus (6 euro) permette di effettuare una corsa su Volabus e di viaggiare per 60 minuti su bus, metro, ascensori e funicolari della rete AMT, nell'ambito dello stesso giorno. Il biglietto per viaggiare su Volabus si può acquistare anche online, direttamente su questo sito, al prezzo scontato di 5 euro.