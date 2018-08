Aeroporto di Genova: «Regolare la programmazione dei voli Volotea»

Genova - «In relazione alle notizie apparse sulla stampa nazionale e locale in merito alla lettera che il Direttore Generale di ENAC ha scritto a Volotea per evidenziare le criticità operative riscontrate dalla compagnia aerea in questa stagione estiva, desideriamo informare la clientela che la programmazione dei voli Volotea è regolare, così come la vendita dei biglietti. La Società è in continuo contatto con il vettore ed ENAC al fine di monitorare la situazione e informare la clientela, qualora emergessero fatti nuovi»: lo ha spiegato in una nota l'Aeroporto di Genova.



Voli - «I dati statistici evidenziano un’incidenza delle cancellazioni dei voli Volotea in partenza da Genova in linea con la media europea degli aeroporti regionali per il mese di luglio, mese record per il Cristoforo Colombo con 169.519 transiti. Escludendo i casi di ritardato arrivo a Genova dell’aereo, solo il 12,2% dei voli Volotea non è stato puntuale in partenza dal Cristoforo Colombo, con un ritardo medio di circa 24 minuti. Quest’ultimo dato è significativamente migliore rispetto alla media europea degli aeroporti regionali, anche grazie alla buona efficienza operativa dello scalo genovese».



Compagnie - Aeroporto di Genova «conferma l’importanza della partnership con Volotea, operante al Cristoforo Colombo dal 2012 e presente con una sua base dallo scorso anno. La presenza di due aeromobili Volotea ha consentito l’incremento delle rotte (con 16 destinazioni raggiunte dal vettore nel 2018) e ha generato un impatto occupazionale diretto di 50 unità tra piloti, assistenti di bordo e addetti alle operazioni. La presenza di Volotea, come quella delle altre compagnie, genera un impatto economico complessivo di migliaia di posti di lavoro e centinaia di milioni di euro, favorendo la mobilità di aziende, privati e turisti da e per la Liguria. Nei primi sette mesi dell’anno Volotea ha visto un incremento di passeggeri del 41,2% da e per l’Aeroporto di Genova rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo scorso 5 giugno Volotea ha celebrato il suo milionesimo passeggero all’Aeroporto di Genova. Aeroporto di Genova continuerà a collaborare con Volotea garantendo il massimo supporto operativo, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di incremento dei voli da e per il Cristoforo Colombo a beneficio di residenti e aziende».