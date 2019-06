Agenzia delle Entrate, in un ufficio campeggia una frase di Mussolini: bufera tra i sindacati

Genova - «L'aratro traccia il solco, ma è la spada che lo difende»: questa la scritta che campeggia su un manifesto sito all'interno di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Genova. Una frase che forse può non dire molto a un primo sguardo, ma che, di fatto, risulta storicamente attribuita a Benito Mussolini.



La polemica - A denunciare il fatto ha provveduto la Cgil Liguria con una nota, al cui interno viene raccontato come - dopo aver ricevuto una segnalazione da alcuni lavoratori - ha appurato come un Dirigente dell'Ufficio Territoriale di Genova 2 dell’Agenzia delle Entrate abbia affisso nel proprio studio una stampa con la scritta sopra citata, pronunciata dal Duce in un suo discorso del 1934. All'interno della nota, inoltre, si legge anche come «questa stampa campeggia, in modo stridente, accanto al ritratto del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Una grande offesa, insomma, «ai principi di libertà e democrazia sanciti dalla nostra Costituzione, nata dalla lotta di Liberazione antifascista, nel cui alveo agisce la Pubblica Amministrazione, con il fine di operare per conto dello Stato per rendere esigibili quei principi» continua la Cgil, concludendo la propria nota facendo esplicita richiesta ai Direttori Regionale e Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di intervenire al più presto per porre immediatamente rimedio.