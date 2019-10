Aggiornata l´allerta meteo: arancione fino a mezzanotte e poi gialla fino alle 3

Genova - ARPAL ha AGGIORNATO E MODIFICATO L’ALLERTA METEO PER PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI CON QUESTE NUOVE MODALITA’:



Zona centrale della regione da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla val Bormida alla valle Stura (zone B-D) ARANCIONE FINO ALLE 24 DI OGGI GIOVEDI’ 24 OTTOBRE. POI GIALLA FINO ALLE 3 DI DOMANI, VENERDI’ 25 OTTOBRE



Ponente regionale fino Noli(ZONA A) GIALLA DALLE 13 ALLE 3 DI DOMANI VENERDI’ 25 OTTOBRE



Levante regionale da Portofino ed entroterra dalla valle Scrivia a levante (zone C-E) : GIALLA DALLE 13 ALLE 24 DI OGGI GIOVEDI’ 24 OTTOBRE



La collocazione del minimo depressionario sulla Corsica ha favorito fino ad ora la formazione dei temporali più organizzati tra Elba e Toscana. Tuttavia permangono condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse e la possibilità di temporali anche forti. Nelle zone centrali della regione il grado di saturazione del terreno, a seguito delle piogge dei giorni scorsi, ha reso il territorio più vulnerabile e quindi é necessaria una maggiore attenzione al verificarsi dei fenomeni più intensi.



Ecco i fenomeni previsti dall’avviso meteorologico emanato questa mattina:



OGGI, GIOVEDI’ 24 OTTOBRE: la perturbazione che sta interessando la nostra penisola porta sulla Liguria condizioni di diffuso maltempo con piogge su tutte le zone di intensità anche moderata su BCD e quantitativi cumulati ovunque significativi. Fino a sera su tutte le zone restano possibili fenomeni temporaleschi o rovesci di forte intensità. Venti fino a 60-70km/h rafficati da Sud-Est su C, 50-60km/h da Nord-Est su AB; locali rinforzi fino a forti su DE.



DOMANI, VENERDI’ 25 OTTOBRE: venti da Nord 50-60km/h anche rafficati su AB e localmente sulle restanti zone. Bassa probabilità di temporali forti su ABD nelle prime ore del giorno con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.



DOPODOMANI, SABATO 26 OTTOBRE: venti da Nord 50-60km/h anche rafficati su AB e localmente sulle restanti zone



Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:



A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa



B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno



C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla



D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida



E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia



La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.



