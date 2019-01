Genova - La Polizia di Stato di Genova ha sottoposto a fermo per i delitti di furto con strappo aggravato e rapina aggravata un richiedente asilo senza fissa dimora di 20 anni, gravato di precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.



Cos'è successo - A seguito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile genovese, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sono stati raccolti a carico del predetto gravi elementi di responsabilità in relazione ad un furto con strappo e ad una rapina in strada, commessi nel centro cittadino il giorno di Capodanno ed il successivo 7 gennaio.

Nella prima occasione il soggetto, intorno all’ora di pranzo, si è appostato in via XX Settembre, alla ricerca di possibili vittime. Individuata una signora ultrasessantenne che passeggiava da sola in via Fieschi, l’ha raggiunta alle spalle strappandole di dosso la borsa, facendo poi perdere le proprie tracce.

Appena 6 giorni dopo, con il medesimo modus operandi, il giovane è entrato nuovamente in azione di sera, in salita dell’Arcivescovado, nel cuore del centro storico. Questa volta, però, la vittima è riuscita ad opporre una decisa reazione, cercando in ogni modo di non lasciare la presa dalla tracolla. Approfittando della breve colluttazione che ne è derivata, il rapinatore ha sfilato il portafogli dalla sua borsa e si è dato alla fuga attraverso i vicoli.

All’esito di una serrata indagine, condotta con l’ausilio delle telecamere cittadine e con il prezioso contributo delle vittime, gli operatori della Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno individuato il responsabile, “tradito” dal particolare abbigliamento indossato. Rintracciato in via San Luca, l’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’A.G.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a verificare la responsabilità del fermato in ordine ad ulteriori fatti analoghi commessi in questo capoluogo.