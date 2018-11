La donna ha riportato alcune abrasioni dopo l'aggressione

Genova - Un uomo di trentuno anni è stato arrestato ieri per rapina dai carabinieri. L'uomo è stato intercettato, dopo che aveva aggredito una donna di ventidue anni per rubarle la borsa, in via Scarsellini a Genova. La donna, visitata dai medici del 118, ha riportato alcune abrasioni. La borsa è stata recuperata e restituita. L'uomo sarà processato oggi per direttissima.