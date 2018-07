Aggrediscono due coppie, arrestate tre donne

Una delle arrestate ha morso la mano di un poliziotto

Genova - Tre donne di 33, 40 e 41 anni sono state arrestate dalla Polizia per lesioni aggravate: le signore, due con caschi da motociclista e una con una cinghia hanno aggredito un uomo in piazza San Donato.



Intervento - I poliziotti hanno accertato che l’uomo, mentre si trovava nella piazza in compagnia di una donna, è stato aggredito e colpito dalla banda, con cui da qualche tempo vi sono dissapori per via di una vecchia denuncia. Per sfuggire all’aggressione l’uomo si è temporaneamente rifugiato nell’abitazione dell’amica, mentre quest’ultima aveva trovato riparo in un bar.



Motivo - L’uomo ha inoltre raccontato che tale episodio è l’ultimo di una serie di aggressioni ed intimidazioni subiti dalle donne, allo scopo di indurlo a ritirare la denuncia da cui è scaturita la lite. Le tre donne dopo l’arresto sono state condotte in questura: qui la 41enne ha opposto resistenza e ha morso la mano di un poliziotto che è stato medicato al pronto soccorso.