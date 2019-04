Aggregazione Amiu-Iren: Bucci ci ripensa? Il punto della situazione

Genova - «Non ci stupisce che il Sindaco Bucci, dopo aver condotto l'intera campagna elettorale 2017 contro la l'aggregazione Amiu-Iren proposta della giunta Doria, oggi torni sui suoi passi e decida di seguire proprio quella strada che, due anni fa, per fini elettorali, aveva duramente contestato». Questo l'incipit del comunicato diffuso nei giorni scorsi dal Gruppo consiliare dell Pd del Comune di Genova, posto a commento della paventata aggregazione Amiu-Iren, «unica soluzione per salvare Amiu e restituirle dignità e stabilità». Durante la seduta odierna del Consiglio comunale, però, il primo cittadino Marco Bucci non ha mancato di far presenti alcune precisazioni sull'argomento, volte per lo più a rispondere ad alcune insinuazioni a suo dire «di cattivo gusto oltre che fuori luogo».



La risposta - «Amiu rimane pubblica, e finché io farò il sindaco rimarrà tale. Dopo non lo so, ma mi auguro rimanga così». Inizia così la risposta del Sindaco di Genova, che questo pomeriggio in Sala rossa si è prodigato a sanare alcuni "punti oscuri" in merito alle recenti insinuazioni di una possibile rivalutazione di aggregazione tra Amiu e Iren. «Non capisco chi insinua il contrario senza prima chiedere spiegazioni, come dovrebbero fare le persone civili. Andare in giro a dire cose false mi sembra insensato, non si parla per comunicati» incalza poi il primo cittadino, facendo esplicito riferimento al comunicato uscito nei giorni scorsi.

«Qualcuno ha detto che Amiu non è più "al centro": ma ci rendiamo conto di cosa diciamo?» continua poi Bucci: «Amiu stava per "fallire" quando mi son presentato io in campagna elettorale, e ora invece è un'azienda che fa profitti e va avanti bene. Proprio in virtù di questo percorso - che sia io che i genovesi consideriamo un grande successo - mi sembra che sottoporre la questione a insinuazioni di questo tipo sia davvero ridicolo. Il rispetto per la città dovrebbe prevedere cose serie fatte». «Amiu è e rimane un'azienda pubblica, e noi vogliamo rimanga in piedi sulle sue gambe. Per farlo, però, dovrà chiaramente lavorare con dei partner industriali, ma badate bene: partnership implica fare piano di business assieme, ed essere partner non è la stessa cosa di essere soci, cosa che implicherebbe invece il possedere delle azioni».

In merito alla decisione di far entrare nel Cda di Iren il direttore generale di Amiu Tiziana Merlino, invece, il Sindaco di Genova precisa: «Abbiamo scelto la dottoressa Merlino perché sia io che tanti altri la reputiamo competente. Io personalmente sono orgoglioso di questo genere di scelta, e ci metto la mano sul fuoco sulla competenza sia della dottoressa Merlino che di molti altri. Non si tratta di una competenza solo tecnica, ma globale».



Il commento dopo le provocazioni - Volendo concludere, Bucci non manca poi di rispondere ad alcune insinuazioni palesate oggi in aula: «La nostra posizione in Iren come Comune è forte, siamo l'azionista di riferimento. Non è la Regione, come si è detto oggi: il Comune ha una sua indipendenza, e comunque non va dimenticato che con la Regione lavoriamo bene per raggiungere lo stesso obiettivo». «Io rispetto le sensazioni, ma non si va avanti di sensazioni» conclude Bucci: «Bisogna andare avanti coi fatti, che vanno visti, interpretati e di cui - dopo aver ponderato ed essersi fatti un'idea - bisogna chiedere spiegazioni. Venitene a parlare, così capirete i motivi per cui si fanno certe cose».



Sul finire, inoltre, il Sindaco di Genova non manca di rimarcare ulteriormente la propria posizione: «Ci hanno detto che non siamo coraggiosi. Abbiamo fatto un'inversione dal giorno alla notte: abbiamo fatto rinascere Amiu e abbiamo ristabilito la nostra posizione portante in Iren. Volete ancora dirci che non siamo coraggiosi? Qualcuno ha anche detto che il Sindaco deve tirar fuori l'onestà intellettuale: questa cosa non solo non è appropriata, ma è di cattivo gusto e fuori luogo. Cerchiamo di tirarla su insieme questa città: è questo l'importante».