Aggressione nel carcere di Marassi, detenuto con problemi psichiatrici tenta di strangolare un agente: salvato dai colleghi

Genova - Ieri pomeriggio un uomo con problemi psichiatrici detenuto all'interno del carcere di Marassi ha improvvisamente aggredito un agente di Polizia Penitenziaria, arrivando addirittura a cercare di strangolarlo.



L'aggressione - Non appena il detenuto si è lanciato contro l'agente, i suoi colleghi - che hanno assistito alla scena - sono subito corsi in suo soccorso, riuscendo fortunatamente a salvarlo in tempo. Una volta trasportato al Pronto Soccorso, il poliziotto è stato visitato e curato dai medici presenti, che lo hanno dimesso con una prognosi di quattro giorni.

A dare notizia di questo increscioso avvenimento è stata la Uilpa, il sindacato di Polizia Penitenziaria, che non ha mancato ancora una volta di rimarcare come siano necessarie delle misure straordinarie per coadiuvare il lavoro degli agenti, che si trovano sempre più spesso a dover gestire un numero di detenuti eccessivo e, purtroppo, anche in continua crescita.