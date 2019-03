Aiuole fiorite sulla copertura del Bisagno: così la Foce torna ai suoi antichi fasti

Genova - Nel pomeriggio di ieri è stato presentato nel Municipio VIII Medio Levante il progetto con cui la Foce potrà tornare ai suoi antichi fasti: con la sua realizzazione, infatti, verranno ripristinate anche le storiche aiuole fiorite.



Il progetto - Tra i fondi troviamo ben 1,6 milioni di euro ricavati dagli stanziamenti di Italia Sicura per la copertura del Bisagno. I lavori - stando alle parole dell'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Paolo Fanghella dovrebbero partire già a giugno 2019: il progetto definitivo esiste già, e la sistemazione delle aiuole sarà messa in atto dalla partecipata Aster sulla base di quelle che erano le storiche aiuole della Foce.

Il lotto 1 partirà dalla nuova rotonda in piazzale Kennedy e arriverà fino a via Cecchi, mentre il lotto 2 andrà da via Cecchi a via Pisacane, il tutto correlato anche ad alcune piccole aree di sosta.