Alghero-Genova, bimbo in pericolo di vita trasportato in aereo

Il ragazzino è ricoverato all'ospedale Gaslini

Genova - Un bambino di undici anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia è stato trasportato d'urgenza da Alghero a Genova a bordo di un aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare per essere ricoverato nell'ospedale pediatrico "Giannina Gaslini" della città ligure.



Trasporto sanitario - Il Falcon 900, uno degli assetti che l'Aeronautica Militare tiene ogni giorno e a qualunque ora in prontezza per i trasporti sanitari urgenti, è decollato alle 15:45 circa dall'aeroporto di Ciampino, sede del 31° Stormo. Dopo l'atterraggio ad Alghero, sul velivolo sono stati imbarcati il piccolo paziente, la madre e un'equipe medica per assicurare l'assistenza durante il volo.



Trasferimento - Ripartito dalla cittadina sarda, verso le 18:15 l'aereo è atterrato nell'aeroporto di Genova, da dove il bambino è stato trasferito in ambulanza all'ospedale "Gaslini".