All´Acquario di Genova la Giornata Internazionale della Biodiversità

Genova - L'Acquario di Genova celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità, che ricorre martedì 22 maggio, con gli speciali appuntamenti edutainment "Biodiverso a chi?" rivolti alle famiglie.



Sabato 26 e domenica 27 maggio alle ore 16, i visitatori dell'Acquario potranno partecipare agli incontri con gli esperti per scoprire la varietà incredibile di organismi, piante, animali ed ecosistemi legati l'uno all'altro che costituiscono la biodiversità della terra e dei mari, risultato di oltre 3 miliardi di anni di evoluzione e chiave di volta per la conservazione del nostro pianeta.



Grazie a queste animazioni, i partecipanti potranno prendere coscienza del valore e dei vantaggi che la conservazione della natura può garantire per il benessere economico, sociale e la salute di tutti e delle generazioni future. In modo divertente e coinvolgente, i visitatori potranno scoprire quali semplici e piccoli cambiamenti si possono compiere nello stile di vita quotidiano per uno sviluppo verso buone pratiche sostenibili.



Si parlerà ad esempio del sovrasfruttamento delle risorse ittiche: a partire dal secolo scorso, l'utilizzo di un crescente numero di imbarcazioni e di tecnologie sempre più sofisticate hanno infatti portato al collasso di alcune zone di pesca. Per assicurare uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche la FAO ha elaborato il codice di buona condotta per la pesca responsabile, adottato da circa 170 paesi di tutto il mondo e che fornisce le linee guida per una corretta gestione della pesca, nel rispetto degli ecosistemi e della biodiversità.



Le aree protette rappresentano forse lo strumento più efficace per la conservazione della natura e possono costituire un'importante realtà sia per la tutela della biodiversità sia per incentivare attività turistiche sostenibili, conservare il patrimonio storico-artistico ed il paesaggio.