All´Acquario `incontri ravvicinati` con le meduse

Sabato 7 e domenica 8 luglio speciali animazioni per famiglie "Creature d'acqua"

Genova - Volete fare un "incontro ravvicinato" con le meduse senza pericolo di essere urticati? L'Acquario di Genova propone speciali animazioni per far scoprire alle famiglie le affascinanti creature del mare composte al 98% di acqua. Con "Creature d'acqua", sabato 7 e domenica 8 luglio dalle ore 15:30 alle ore 17, un esperto biologo sarà a disposizione del pubblico nella sala dedicata alle meduse per incontri di approfondimento della durata di 15 minuti circa, compresi nel biglietto di ingresso.



I partecipanti potranno scoprire la biologia di questi animali che negli ultimi anni sono diventati protagonisti dei nostri mari e alcune curiosità su di loro, come ad esempio l'uso che da secoli la cucina orientale fa di alcune specie: in Cina, per esempio, vengono essiccate e utilizzate come ingrediente di insalate e in Tailandia si usano per ingrediente base degli spaghetti.



Le meduse appartengono al plancton, ossia il gruppo di animali e vegetali che vive sospeso nelle acque e, pur effettuando migrazioni verticali, non è in grado di contrastare i movimenti del mare. Nel corso dell'incontro, l'esperto spiegherà le ragioni della forma del loro corpo che, proprio come un paracadute, le aiuta a contrastare la forza di gravità.