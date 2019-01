Allarme bocconi avvelenati, cresce il numero delle segnalazioni

Genova - Bocconi avvelenati: un problema purtroppo fin troppo diffuso nel nostro paese, che continua a far parlare. E neppure Genova, ahinoi, ne è rimasta immune. In tutta la città - da ponente a levante all'entroterra - continuano gli avvistamenti, sempre più frequenti, di svariate tipologie di cibi per animali contenenti veleni e corpi contundenti.



Il pericolo - Come riportato da un articolo del Secolo XIX, a ridosso di capodanno alla Foce sono stati diffusi da alcuni anonimi dei volantini minacciosi, nei quali veniva annunciata una quanto più prossima intenzione di disseminare veleni in strada: «Visto che evidentemente è inutile chiedervi di raccogliere gli escrementi dei vostri animali, visto che è inutile sperare che non li lasciate urinare nei nostri portoni o che vi dotiate di bottigliette d'acqua per pulire, visto che le buone maniere con voi incivili non sono servite a nulla e visto che i vigili non vi multano o non vi beccano proveremo soluzioni alternative. Nei prossimi giorni lasceremo esche per animali come polpette avvelenate e spugne fritte per vedere se con le maniere "forti" sarete più civili». Un testo - oltre che incivile e profondamente irrispettoso e inumano - davvero eccessivo.

Ma - se in questo caso si è rimasti ancora alle parole - in altri luoghi della città si è purtroppo già passati ai fatti. Dai pezzi di würstel con chiodi in via Mura delle Chiappe (davanti all'Osservatorio del Righi) ai bocconi avvelenati a Castelletto, Carignano, Sestri Ponente e poi Nervi. Si raccomanda a tutti di prestare la massima attenzione, anche se si auspica comunque che episodi di una simile inciviltà possano trovare al più presto una fine.