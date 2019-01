Allarme bomba rientrato a Tursi: riaperta via Garibaldi

Intorno alle 11 la chiamata al centralino

Genova - Palazzo Tursi evacuato a causa di un allarme bomba: è successo intorno alle 11. Sul posto sono giunti i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco.



Indagini - In attesa che venga fatta luce sull'accaduto via Garibaldi è stata interdetta al passaggio da parte dei militari e tutte le persone all'interno del palazzo hanno raggiunto l'esterno. Secondo le prime informazioni a Tursi sarebbe arrivata la telefonata di un uomo che si sarebbe qualificato come appartenente alle Brigate Rosse e avrebbe chiesto la liberazione di Cesare Battisti giunto in Italia dalla Bolivia lunedì mattina.



Normalità - La situazione è tornata alla normalità intorno alle 12.30 con tutti i dipendenti che sono rientrati nei propri uffici. Le forze dell'ordine hanno poi dato l'ok affinchè venga riaperta via Garibaldi. Il sindaco Marco Bucci non ha voluto lasciare l'ufficio.