Genova - Il bollettino nazionale alza le previsioni per Genova: giovedì 27 e venerdì 28 giugno si passa al livello 2 vale a dire bollino arancione. Le temperature saranno elevate e le condizioni meteorologiche potranno avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili.



A partire dall'Arancione scattano le misure del piano anti-caldo predisposte dalla Regione Liguria.



Timori particolarti per venerdì 28 giugno, giorno in cui è stata fissata la data per la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi e la visita del Ministro dell'Interno Matteo Salvini.