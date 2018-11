Allarme dai sensori del Morandi, via 30 Giugno chiusa e riaperta

Nessun crollo si è verificato

Genova - Via 30 giugno è stata chiusa durante la notte per un'allerta scattata dai sensori del ponte Morandi. Nessun crollo si è verificato, ma i vigili urbani hanno chiuso la via alle 23.15 e non è stata riaperta, come accade generalmente per allarmi di questo tipo, nei venti o trenta minuti successivi, ma solo verso le 9 di questa mattina.



La chiusura di via 30 giugno causa disagi consistenti al traffico, già in emergenza, poiché è la principale direttrice della viabilità alternativa post-crollo.