Allarme vento, previste raffiche anche oltre i 100 km/h

Genova - Arpal ha emanato per la giornata di domani l'avviso per vento forte, con raffiche locali di burrasca.



L'allarme - Da questa sera e per tutta la notte, inoltre, su buona parte della regione potrebbero abbattersi brevi e poco intensi scrosci di pioggia. A seguire è previsto, poi, un brusco ingresso dei venti da nord, che - con raffiche anche oltre i 100 km/h - contribuiranno a rasserenare il cielo già da domani mattina.



Le disposizioni - Direzione Protezione Civile informa: AVVISO PER VENTO DI BURRASCA FORTE .

Per l'intera giornata di domani, Lunedì 07 Ottobre 2019.

A seguito dell'avviso, entrano in vigore, dalle ore 00.00 di domani Lunedi 07 Ottobre 2019 le ordinanze n. 09/2016 e n.60/2016 che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità:

- Divieto di transito ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla strada sopraelevata “Aldo Moro”;

- Chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali;

- Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.