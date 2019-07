Allerta arancione, le modifiche al servizio Amt: provvedimenti per metro e ascensori

Genova -

Modifiche al servizio Amt sono previste in occasione dell’allerta arancione diramata dalle 2 alle 14.59 di domani. I provvedimenti riguardano la metropolitana e gli ascensori.



Circolazione - La metropolitana sarà in servizio sull’intera tratta Brin-Brignole; fino a cessata allerta arancione resteranno chiusi i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi; l’ascensore di Quezzi resterà chiuso fino a cessata allerta arancione; gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione.