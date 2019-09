Genova - Tuoni, fulmini, pioggia incessante e grandine battente: questo lo scenario in cui - intorno alla mezzanotte di ieri - si è ritrovato attonito il levante genovese, particolarmente segnato dalla furia della straordinaria grandinata che per circa 20 minuti ha imperversato su tutta la costa compresa tra Quarto e Nervi.



L'allerta - Quinto i problemi principali li ha inizialmente dati il vento, con forti raffiche che hanno causato vere e proprie tempeste di sabbia nei pressi del litorale e non pochi disagi. A Nervi, invece, a farla da padrona è stata la grandine, che in pochissimo tempo ha coperto la strada con qualche centimetro di chicchi ghiacciati, preannunciati e sciolti poco dopo dalla forte pioggia che ha imperversato per la zona complessivamente per più di un'ora.

I disagi legati al maltempo sono stati parecchi, con rami divelt, tegole cadute e cassonetti dell'Amiu rovesciati a causa del forte vento. Si attendono aggiornamenti per avere notizie certe in merito alla conta dei danni ufficiali.