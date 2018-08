Allerta gialla per la pioggia, il caldo si attenua per qualche ora

Genova - Per la giornata di oggi l'Arpal ha diramato l'allerta gialla per tempoeali, con condizioni di spiccata instabilità su tutta la regione a causa del passaggio di un sistema perturbato. Precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti interesseranno dapprima l'imperiese e l'entroterra del savonese (con cumulate significative) in successiva estensione a tutta la regione. Venti in intensificazione da Sud Ovest con raffiche fino 50-60 km/h sui capi esposti di A, localmente forti fino 40-50 km/h su genovese, imperiese e savonese. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo a causa degli alti valori di umidità.



Per quel che concerne domani, martedì 14 agosto, sono attese ancora condizioni di instabilità associate a precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti e cumulate significative su genovese, savonese spezzino, con bassa probabilità di temporali forti sul resto della regione. I fenomeni precipitativi saranno in attenuazione dal tardo pomeriggio.