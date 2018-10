Allerta rossa, sindacati: «Sia fermata l´attività in porto»

Genova - «A seguito di quanto accaduto nella giornata di ieri in alcuni terminal portuali del bacino di Sampierdarena dove, a causa del forte vento, si sono rovesciati diversi containers e si sono danneggiate alcune strutture e solo per pura fortuna non ci sono stati lavoratori coinvolti, considerato il peggioramento delle previsioni meteo emesse da ARPAL che hanno fatto decretare da Regione Liguria l'allerta rossa dalle ore 06,00 di oggi chiediamo, come già più volte segnalato, ad ADSP del mar Ligure occidentale di fermare le attività del porto di Genova per tutta la durata della allerta rossa sopracitata»: lo hanno dichiarato Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.



Spostamenti - «Riteniamo irresponsabile da parte datoriale e soprattutto da parte istituzionale il non prendere decisioni in merito, mettendo potenzialmente a rischio la sicurezza dei lavoratori sia durante l'attività lavorativa vera e propria sia durante gli spostamenti da casa al lavoro e viceversa. Da tempo chiediamo come Organizzazioni sindacali agli enti preposti, anche attraverso il comitato igiene e sicurezza del porto di Genova, di affrontare il problema delle condizioni meteo avverse, in particolare in presenza di allerta rossa, a cui trovare soluzione nel più breve tempo possibile - hanno aggiunto - Chiediamo un incontro urgente finalizzato all'apertura di un tavolo, non più rimandabile, con i rappresentanti di tutti gli enti interessati e parti sociali per trattare l'argomento. Nel frattempo vi chiediamo di attivarVi e di prendere una decisione per la tutela di chi opera in porto per la giornata di oggi. In caso diverso Le scriventi Vi riterranno responsabili di eventuali infortuni ai lavoratori».